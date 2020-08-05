Двухметровая модель рассказала о проблемах из-за роста и жизни с невысоким мужем

Почти двухметровая канадская модель рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться из-за большого роста, а также о браке с невысоким мужчиной. Об этом сообщает Daily Mail.

Рост Эмеральд Ланген (Emerald Langen) равен 195 сантиметрам. По словам девушки, ей всегда было тяжело найти молодого человека, поскольку рядом с ней мужчины чувствовали себя неполноценными. Несмотря на это Ланген удалось познакомиться с парнем, с которым она состоит в браке уже 11 лет. При этом его рост составляет всего 155 сантиметров.

Манекенщица также рассказала, что всегда хотела быть выше своей старшей сестры (ее рост равен 192 сантиметрам). В связи с этим она перестала пить кофе и газировку, поскольку однажды услышала, что кофеин замедляет рост. «Неизвестно, является ли это результатом моих усилий или просто генетикой», — подчеркнула Ланген и добавила, что стеснялась своего роста в школе, однако сейчас, наоборот, гордится им.

Кроме того, она пожаловалась журналистам на то, что регулярно получает «неприемлемые сообщения от извращенцев» в соцсетях. Помимо этого, минусом ее роста также являются трудности выбора одежды: девушке тяжело найти подходящие ей по длине вещи.

«Но самое ужасное — поиск жилья. Мой первый вопрос к арендаторам всегда связан с высотой потолков», — заключила героиня материала.

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