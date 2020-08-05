Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.

На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видна потасовка с участием нескольких человек. При этом указывается, что избить украинку мог ее молодой человек.

Ранее украинская топ-модель Кирилюк обвинила службу безопасности пляжа Momо на турецком курорте Чешме в нападении на нее, ее возлюбленного и их друзей. Девушка отметила, что охранники били их по лицу, причин конфликта она не раскрыла.

Владелец пляжа на курорте Чешме Бурак Башер обвинил девушку в клевете и отметил, что готов судиться с ней. Он также заявил, что инцидент произошел за пределами пляжа и «не имеет отношения к его сотрудникам». Он также отметил, что у случившегося были свидетели, и заявил о готовности «прибегнуть к юридическим путям», чтобы доказать непричастность сотрудников.