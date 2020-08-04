Избитую в Турции украинскую модель обвинили в клевете

Владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер обвинил в клевете украинскую модель Дарью Кирилюк, заявившую, что на нее, ее парня и друзей охранники заведения совершили нападение и избили. Об этом сообщает издание Haberler.

Как пояснил Бешер, его заведение оказалось замешано в «клеветнической кампании». По его словам, конфликт произошел между двумя компаниями, однако гостей и охранников среди них не было. Кроме того, Бешер заявил, что намерен защищаться после высказанных обвинений Кирилюк в суде. «Мы будем использовать средства правовой защиты», — сказал бизнесмен.

Сама же Дарья Кирилюк на своей странице в Instagram потребовала от администрации пляжа представить видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее Кирилюк сообщила, что служба безопасности пляжа Момо на турецком курорте Чешме напала на нее, ее возлюбленного и их друзей. Она отметила, что их били по лицу. При этом Кирилюк не раскрыла причины конфликта.