Похожая на Леди Гагу собака стала звездой интернета

Собака породы ши-тцу стала звездой интернета благодаря своей схожести с поп-звездой Леди Гагой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пятилетний пес по кличке Бонтенмару назван в честь японского самурая и живет в Токио. На него подписаны более 22 тысяч пользователей Instagram.

Его хозяйка Томоё Мацуура (Tomoyo Matsuura) считает, что своей славой он обязан прическе, похожей на фирменную прямую челку и короткую блондинистую стрижку-боб Леди Гаги. Владелица собаки пояснила: «Бонтенмару ходит на стрижку каждые два месяца, и каждые три недели я подравниваю его челку вручную».

Собака живет в квартире и любит лежать на диване. Хозяйка наряжает питомца в различную одежду.

На странице собаки в Instagram можно посмотреть видео, где она купается, пробует арбуз и смотрит на свое отражение. Фанаты ши-тцу есть в разных уголках мира. На Бонтенмару подписаны пользователи из Великобритании, США, Франции, Японии и других стран.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Ричмонд, штат Вирджиния, убеждена, что у ее собаки самый длинный нос в мире. Необычная морда питомца сделала его интернет-звездой.