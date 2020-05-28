Пес с аномально длинным носом стал интернет-звездой

Жительница американского города Ричмонд, штат Вирджиния, убеждена, что у ее собаки самый длинный нос в мире. Необычная морда питомца сделала его интернет-звездой, сообщает Daily Mail.

27-летняя Лили Камбурян (Lily Kambourian) рассказала, что 23 июля 2018 года она вместе с партнершей приютила собаку с аномально длинным носом. Питомицу породы русская псовая борзая, которой 19 мая исполнилось два года, назвали в честь греческой богини раздоров и разногласий Эрис (Eris). Дома к ней в шутку обращаются «Мадам Эрис Овербайт, Королева Носов».

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Камбурян отмечает, что за два года нос Эрис вырос до 31 сантиметра. Хозяйка создала страницу в Instagram, где делится фотографиями необычного питомца. Благодаря своей уникальной внешности Эрис быстро снискала славу в сети. На аккаунт с ее снимками подписано 177 тысяч человек.

«Когда мы выходим с Эрис на улицу, нас постоянно останавливают прохожие и пытаются узнать породу, — сетует Камбурян. — Но последнее время мы стали искать малолюдные места, где мы можем спокойно выгулять собаку». Когда Эрис была щенком, ее хозяев предупредили, что с возрастом у нее могут развиться проблемы с зубами. Однако ее длинный нос в итоге не вызвал никак осложнений.

«Она разбрасывает везде еду, но я тоже так делаю, — шутливо говорит Камбурян. — Ей прекрасно удается просовывать свой нос в узкие щели между диванами, заборами и даже между обедающими за столом людьми. Так что, чего тут думать, ее длинный нос — одно сплошное достоинство».

Владельцы Эрис подчеркнули, что они никогда не планировали замерять питомца для установления мирового рекорда. «Но мы не будем противиться этому, после того как ситуация в мире устаканится, — отметила Камбурян. — Хотя, честно говоря, мы понятия не имеем, что для этого нужно делать».

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