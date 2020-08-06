Россиянка шила наряды из подручных средств и получила признание Марка Джейкобса

Российская художница шила наряды из подручных средств и получила признание американского модельера Марка Джейкобса. Об этом сообщает Esquire.

По словам Майи Голышкиной, она не интересуется миром моды, поэтому предложение о сотрудничестве, которое она получила от представителей Mark Jacobs, стало для нее неожиданностью. «Я была в шоке, когда со мной связались. Марк всегда был для меня огромным источником вдохновения», — поделилась она.

Фото опубликовано @_themaiy_

19-летняя художница прорекламировала продукцию бренда, снявшись дома на фоне белой стены. На первом снимке она позирует в кроп-топе и шляпе из кукурузных палочек, держа в руках желтую сумку. На другом фото Голышкина показывает платье из бумажных цветов. Последний наряд она изготовила из игральных карт, а серую сумку марки расположила на голове в качестве головного убора.

В декабре 2018 Марк Джейкобс решил начать шить одежду для бедных и призвал на помощь россиян. Американский дизайнер выпустит бюджетный бренд одежды The Marc Jacobs. Отмечается, что для работы над каталогом он нанял российскую стилистку Лотту Волкову.