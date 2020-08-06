Молодежь принялась скупать джинсы за 700 рублей и сделала их популярными

Пользователи TikTok принялись скупать новую популярную у молодежи модель дешевых джинсов и запустили флешмоб. На размещенные в сети видеоролики обратили внимание журналисты New York Post.

Речь идет о мужских брюках прямого кроя из супермаркета Walmart, которые представлены в трех цветах: голубом, синем и черном. Стоимость вещи бренда George составляет 10 долларов (733 рубля). Блогеры начали публиковать видео с хештегом #WalmartJeans, демонстрируя описанные джинсы в сочетании с разными нарядами.

Фото опубликовано @misctiktoks

Так, юзерша с ником @itsmaddyk составила несколько бюджетных образов для подписчиков. Она попозировала в кроп-топах разных цветов, цена которых равна всего шести долларам (439 рублей), и джинсах с черным ремнем. Пользовательница @ruby.alise, в свою очередь, показала, как легко подогнать по фигуре мужские брюки. На опубликованных кадрах девушка обрезала те же джинсы до нужной длины.

В августе популярная в 80-х вещь вновь вернулась в моду благодаря соцсетям. Девушки начали массово делиться снимками в свитшоте итальянского бренда BALL original, производство которого было запущено еще в 1974 году. В 90-х годах спрос на одежду марки упал, а весной 2020-го компания вновь открылась.