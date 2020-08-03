Популярная в 80-х вещь вновь вернулась в моду благодаря соцсетям

Модные блогеры начали массово делиться фотографиями, на которых они запечатлены в одной и той же вещи из 80-х, и запустили новый тренд. Их снимки начали появляться в Instagram под хештегом #Balloriginal.

Речь идет о свитшоте итальянского бренда BALL original. Известно, что он был запущен еще в 1974 году и стал популярным благодаря коллекции потертых джинсов и толстовок с фирменным логотипом. В 90-х годах спрос на одежду марки упал, в результате чего она прекратила существование. BALL original вновь открылась весной 2020 года и вернулась в моду благодаря блогерам.

Например, известная стилистка Янка Поллиани (Janka Polliani) поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком, на котором позирует в толстовке упомянутого бренда. «Когда мне было 12 лет, все, что я хотела — это свитер BALL и джинсы с эффектом кислотной стирки. Я потратила все свои сбережения, и носила розовый свитер каждый день», — поделилась она в посте.

Фото опубликовано @polliani

В аналогичном свитшоте темно-синего цвета попозировала и датский стилист Эмили Синдлев (Emili Sindlev). Свой образ она дополнила белыми шортами, кроссовками в тон и крупной сумкой с золотистой цепью.

Фото опубликовано @emilisindlev

Образом в вещи из 80-х поделилась также русско-норвежская блогерша и редактор моды Дарья Баранник (Darja Barannik). Ее запечатлели в желто-белой толстовке, белых джинсах и желтых туфлях со стразами. Наряд Бранник дополнили солнцезащитные очки и небольшая черная сумка.

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В июле другая женская вещь из 80-х стала новым модным трендом. Речь идет о блузке с высоким воротником с оборкой. По информации модного портала Who What Wear, указанная вещь в прошлом была популярна благодаря матери британского принца Уильяма, принцессе Диане. Теперь этой тенденции следуют многие известные личности.