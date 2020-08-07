Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму

Крымские журналисты назвали способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму во время бархатного сезона. Рекомендации для путешественников приводит «Комсомольская правда».

Как сообщают авторы, Ялта, Судак и прочие курорты Южного берега остаются дорогими даже в конце лета и осенью, поэтому тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, лучше присмотреться к вариантам в Севастополе или Феодосии.

«Самым непритязательным» посоветовали выбрать место в хостеле — в Севастополе можно найти койко-место за 500 рублей в сутки. Комнату придется делить с другими людьми — от четырех до десяти человек. На территории хостелов, как правило, есть общие кухня, душевые и туалеты, бесплатный wi-fi, а в некоторых — парковка и бассейн. Есть возможность найти и вариант проживания в километре от пляжа, утверждают крымские журналисты.

Материалы по теме «Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?

Феодосия подойдет для отдыха семей с детьми, отмечается в статье. Так, в селе Береговое можно найти семейные номера в 600 метрах от моря стоимостью от 400 рублей на человека в сутки. Во многих гостевых домах есть детские площадки и беседки для «вечерних посиделок».

Для того, чтобы не быть «обманутыми частниками», туристам посоветовали обратиться сразу к нескольким арендодателям и «расспросить про каждую деталь». «Так могут вскрыться все подводные камни, и обещанные хоромы превратятся в обычный номер без кондиционера и микроволновки. (...) Смело указывайте на недостатки и просите снизить цену или ищите дальше», — посоветовали авторы, призвав россиян при аренде жилья «быть осторожнее с документами» и «не оставлять паспорт под залог».

6 августа Крым признали одним из регионов России с самым подорожавшим при пандемии отдыхом. По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, цены там «сопоставимы с прайсами ведущих отелей Турции и других стран».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru