Объяснен мотив самоубийства ведущей реалити-шоу

Ведущая британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Кэролайн Флэк (Caroline Flack) совершила самоубийство из-за скорого суда в связи с ее нападением на возлюбленного. Как сообщает «Би-би-си», мотив объяснили в офисе коронера, где расследовали причину ее смерти.

Специалисты подчеркнули, что Флэк узнала, что будет наказана, и боялась вторжения прессы в свою личную жизнь. Коронер Мэри Хасселл (Mary Hassell) подтвердила, что Кэролайн умерла в результате самоубийства. В офисе пояснили, что она испытывала дискомфорт и недомогание из-за постоянных нападок в СМИ.

Решение об аресте лишь усилило отрицательные эмоции и ухудшило ее психическое здоровье, считает Хасселл. Патологоанатом подтвердил причины смерти.

Расследование в отношении Флэк было начато из-за того, что она ударила своего возлюбленного, пока он спал, так как подозревала его в измене. Мать ведущей рассказывала, что считает популярность дочери катализатором случившегося. По ее словам, если бы это был «нормальный человек», то правоохранители «не стали бы тратить время» и предъявлять обвинения.

Флэк стала ведущей реалити-шоу в 2015 году. Через четыре года аудитория проекта выросла в среднем более чем до пяти миллионов зрителей за выпуск. Однако вскоре звезду отстранили от ведения телешоу: ее арестовали, обвинив в нападении и избиении возлюбленного. В ходе следствия она отказалась признать свою вину.

Кэролайн освободили под залог до суда, который должен был состояться 4 марта 2020 года. 15 февраля в возрасте 40 лет она совершила самоубийство в своем доме в Лондоне. Вскоре после этого в соцсетях поклонники шоу стали размышлять о необходимости закрыть передачу. Аргументом было то, что это не первая смерть среди участников телепроекта.