Российские подростки попрыгали на мемориале Победы и заинтересовали полицию

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В Сочи подростки попрыгали на мемориале Победы и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Туподар Краснодар».

На кадрах видно, что две девушки по очереди запрыгивают на конструкцию мемориала, после чего поднимаются по ней наверх. Автор ролика говорит одной из девушек, что не стоит издеваться над памятным обелиском, но она ничего не отвечает и отходит. На этом запись обрывается.

Как пишет издание «Кубань-24», видеоролик заинтересовал полицию. МВД по Краснодарскому краю начало проверку, личности подростков устанавливаются.

18 июня в Калуге две школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео, в МВД начали проверку. Следственный комитет сообщил о намерении оценить условия жизни и воспитании девушек, а мэр города вступился за них и предположил, что школьницы сделали это из-за жары, а не из-за желания кого-то обидеть.