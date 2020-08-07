Россиянам объяснили принцип замены автомобильных номеров по новому стандарту

Российским водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового стандарта, однако это может быть актуально для владельцев японских и американских иномарок с нестандартным местом крепления. Принцип замены номеров объяснили в МВД России, передает РИА Новости.

В МВД рассказали, что россияне могут заменить номера «исключительно по желанию или необходимости». В ведомстве уточнили, что новые номерные знаки можно устанавливать только на задней части автомобиля — в передней части должны быть знаки стандартного размера.

4 августа в России вступил в силу новый национальный стандарт для автомобильных номеров. Нововведения предусматривают знаки с нестандартным местом крепления, уменьшение размера знаков для мотоциклов, а также появление своего типа знаков у внедорожного мототранспорта (снегоболотоходы, мотовездеходы), мопедов, спортивных и ретро-автомобилей. Также предусмотрено появление специальных знаков для японских праворульных и американских автомобилей, которые были ввезены в Россию через дилеров. Так, размер новых госзнаков составит 290 на 170 миллиметров, сейчас стандартный размер для легковых автомобилей — 520 на 112 миллиметров.

В июне сообщалось, что ГИБДД сможет использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров. Ранее ГИБДД могла присваивать только номера, начинающиеся с «1» или «7», но теперь доступны новые сочетания. Так, москвичи смогут получить номера с кодом «999» или «277», а жители Свердловской области — с кодом «666».