Девушка раскрыла секрет стройности на фото и прославилась в соцсетях

Персональный тренер и блогерша раскрыла подписчикам секрет стройности на снимках и прославилась в социальных сетях. На ее посты обратили внимание в Daily Star.

По словам Мадалин Джорджетты (Madalin Giorgetta), иногда разоблачающие фотографии могут шокировать пользователей. В качестве доказательства она опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала сперва неудачное, а затем выгодное положение тела для снимков.

Так, на первом кадре девушка стоит расслабленно, показывая жировые складки на боках.

На фото посередине блогерша опирается ягодицами о стену, визуально уменьшая тем самым ноги. Кроме того, она натянула белье на талию, чтобы подчеркнуть ее. Джорджетта также выбрала удачный ракурс съемки: она сделала селфи сверху. Благодаря такому положению ее фигура кажется стройнее.

На последнем снимке девушка напрягает мышцы живота и фотографирует себя снизу, в связи с чем ее тело выглядит более широким.

Фото опубликовано @madalingiorgetta

В описании к публикации тренер призвала подписчиков не стесняться своего тела и не позволять якобы идеальным фотографиям в соцсетях влиять на самооценку. Подписчики поблагодарили Джорджетту за откровенность и похвалили ее за пропаганду бодипозитива. «Мне нравятся такие посты, потому что они делают меня уверенней в себе!», «Раньше я стеснялась фото с неудачными ракурсами, но благодаря тебе ситуация изменилась, спасибо!», «Спасибо за честность, ты выглядишь замечательно», — высказались поклонники.

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В июле американская блогерша принялась обучать фанатов правильно позировать и получила признание в сети. Бонни Родригес Крживицки (Bonnie Rodríguez Krzywicki) регулярно размещает коллажи, на которых показывает фото, сделанные с разных ракурсов. Таким образом она демонстрирует, как положение тела в кадре может повлиять на эффектность снимка.