Девушка раскрыла секреты эффектных поз для фото и прославилась

Блогерша из США начала обучать подписчиков правильно позировать и прославилась в соцсетях. На фотографии, опубликованные на ее странице в Instagram, обратили внимание журналисты Daily Mail.

В своем блоге Бонни Родригес Крживицки (Bonnie Rodríguez Krzywicki) публикует коллажи, на которых демонстрирует сперва неудачный, а затем удачный ракурс для фотографий. Таким образом она показывает, как положение тела в кадре может повлиять на эффектность снимка. На данный момент ее страница насчитывает почти 700 тысяч подписчиков.

Например, на одном коллаже девушка запечатлена в черном бикини и накидке. При этом на кадре слева она стоит в расслабленном положении, из-за чего у нее выпирает живот, а справа — на носочках полубоком к камере, выпрямив спину и отведя руку в сторону. Благодаря этому положению ее фигура выглядит стройнее.

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На другом коллаже ее сфотографировали в домашнем трикотажном костюме на диване. Слева Крживицки расположилась в закрытой позе, подперев подбородок рукой, а справа — сидит, немного вытянув ногу и опустив руки на колени. «Не забывайте соблюдать ракурс для того, чтобы выглядеть элегантнее», — советует девушка в посте.

Кроме того, для снимков на пляже она рекомендует вставать вполоборота к камере и выставлять одну ногу вперед. Также для фотосессий блогерша советует выбирать приталенную одежду, которая выгодно подчеркивает фигуру на кадрах.

Известно, что Крживицки изучала в университете фотографию. Более подробные разборы и советы она публикует на своем YouTube-канале.

В июне «удлиняющая» ноги поза стала новым женским трендом в соцсетях. Известно, что позиция получила название Jazz Legs. Так, знаменитости и блогерши массово опубликовали снимки, на которых позируют перед зеркалом, выставив вперед прямую ногу и отклонившись назад.

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