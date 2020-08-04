Девушка показала разницу между селфи в соцсетях и реальностью на своем теле

Австралийская блогерша Карина Ирби (Karina Irby) продемонстрировала подписчикам разницу между селфи, которые девушки публикуют в соцсетях, и их телами в реальности. Разоблачающие посты появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из коллажей девушка показала два своих снимка, сделанных с разных ракурсов. На одном из них она фотографирует себя в зеркало в полный рост на камеру смартфона, при этом ее фигура выглядит подтянутой, а на животе заметны кубики пресса.

На другом — Ирби лежит на спине с расслабленным животом и снимает себя снизу. На фото видны жировые складки на ее теле, второй подбородок, а также пятна от неравномерного загара. «Теперь я понимаю, почему люди не выкладывают свои фото после загара», — подписала блогерша пост, который набрал 25 тысяч лайков.

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Поклонники похвалили Ирби в комментариях за пропаганду бодипозитива. «Черт возьми, я тебя обожаю. Людям нужно видеть естественные тела», «Ты просто лучшая! Красивая на обоих снимках», «Все девушки прекрасны вне зависимости от комплекции. Спасибо, что каждый день напоминаешь об этом», «Ты моя любимая блогерша, спасибо за мотивацию», «Ты должна публиковать больше таких коллажей! Настоящий пример для молодых девушек», — высказались они.

В июле американская певица Lizzo поделилась видео с танцами в купальнике и была пристыжена пользователями сети за излишнюю откровенность. Она снялась в бассейне, намеренно демонстрируя складки на спине и целлюлит на бедрах и ягодицах. «Тебе следует остановиться. На тебя подписаны дети. Ты перебарщиваешь, это становится отвратительным», — писали ей в комментариях.