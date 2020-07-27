Показаны изменения эталона ягодиц в каждое десятилетие XX века

Журналисты показали, какая форма ягодиц считалась идеальной в течение каждого десятилетия ХХ века. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

Рампологист (специалист, который предсказывает будущее человека по форме его ягодиц — прим. «Ленты ру») Сэм Амос (Sam Amos) связывает общественный выбор стандартов красоты с действующей экономической обстановкой в той или иной стране.

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По его словам, если женщина чувствует финансовую стабильность, то она находится в гармонии с собой, что отражается в форме ее ягодиц — обычно «плоской и квадратной». При этом во время экономического спада общество стремится к симметрии и балансу, в связи с чем восхищение начинают вызывать «полные и круглые» ягодицы.

Так, например, в Викторианскую эпоху (1837-1901) предпочтение отдавали женщинам с тонкой талией и широкими бедрами, которые носили корсет для достижения такой фигуры. В 1920-е ей на замену пришло более стройное и атлетичное телосложение.

В 50-е годы прошлого века эталоном красоты стала актриса Мэрилин Монро, которая вернула в моду крупные ягодицы. Через десять лет идеальными, напротив, начали считать астеническое телосложение без каких-либо выпуклостей (как у певицы Твигги).

Фото опубликовано @marilynmonroe

Как пишет The Sun, в 70-е мужчины стали восхищаться ягодицами в форме сердца. «Женщины с таким телом считались строгими и чувственными одновременно. Мужчинам нравилась такая комбинация», — высказался Амос. Он добавил, что в 80-е популярностью начали пользоваться занятия по аэробике и женщины пытались добиться более спортивного телосложения.

Отмечается, что в 90-х в разы увеличился спрос на операции по откачиванию жира, поскольку пациентки хотели иметь рельефные спортивные ягодицы. Однако в нулевые в моду вновь вернулись выпуклые ягодицы, а еще через десять лет эталоном женственности стала телезвезда Ким Кардашьян — с преувеличенно крупными формами.

Фото опубликовано @kimkardashian

Журналисты подчеркивают, что на данный момент правила в этой области устанавливает бодипозитив (общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде — прим. «Ленты ру»), в связи с чем девушки поддерживают естественную форму ягодиц и не стремятся подстроить ее под какие-либо общепринятые стандарты.

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