Мужчина купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал 25 джекпотов

Житель американского штата Вирджиния купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал крупный джекпот. Об этом сообщает портал UPI.

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Рэймонд Харрингтон (Raymond Harrington) решил купить сразу 25 лотерейных билетов Pick 4 к розыгрышу 17 июля. Каждый билет стоил ему доллар (примерно 73 рубля).

«Что-то подсказывало мне, что нужно сыграть 25 раз», — вспоминает игрок.

В результате комбинация чисел 4-6-4-0 принесла Харрингтону победу. Он сорвал 25 джекпотов по 5 тысяч долларов (368,5 тысячи рублей). Общая сумма выигрыша составила 125 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей).

На выигранные деньги победитель планирует помочь двум сыновьям, учащимся в колледже.

Ранее сообщалось о жителе американского города Вудбридж, штат Вирджиния, который приобрел восемь одинаковых билетов и сорвал джекпот. В билеты он вписал числа 1, 5, 7, 15 и 23, соответственно датам рождения своих родных.



