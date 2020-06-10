Мужчина купил восемь одинаковых лотерейных билетов и сорвал джекпот

Житель американского города Вудбридж, штат Вирджиния, приобрел восемь одинаковых билетов и сорвал джекпот. Об этом сообщает сайт UPI.

Гэри Пирпоинт (Gary Pierpoint) купил на автозаправочной станции несколько одинаковых лотерейных билетов к розыгрышу 13 апреля. Он надеялся что сорвет джекпот и умножит свой приз.

В билеты он вписал числа 1, 5, 7, 15 и 23, соответственно датам рождения своих родных. В результате каждый билет принес американцу выигрыш в 100 тысяч долларов (6,8 миллиона рублей), и общий приз составил 800 тысяч долларов (54,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. До этого он никогда не участвовал в главных розыгрышах и ограничивался покупками билетов моментальной лотереи.

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