Женщина второй раз сорвала джекпот благодаря одним и тем же числам

Жительница американского города Дарем, штат Северная Каролина, выиграла в лотерею два миллиона долларов (146,5 миллиона рублей) благодаря тем же числам, которые уже принесли ей богатство в 2017 году. Об этом сообщает издание UPI.

Шаника Миллер (Shanika Miller) регулярно использовала в лотерейных билетах одни и те же числа — даты рождения ее детей. Благодаря этому, в 2017 году она выиграла приз в 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей по текущему курсу).

К розыгрышу 4 апреля Миллер приобрела очередной билет онлайн. Вписанная ею комбинация чисел оказалась выигрышной, и женщина выиграла два миллиона долларов).

«Я проснулась около шести утра и посмотрела результат и сначала не поверила своим глазам», — сказала женщина. Она отметила, что несколько раз перепроверила, действительно ли она стала обладательницей крупной суммы денег.

На выигранные деньги Миллер планирует приобрести автомобиль для сына, купить дом для своей семьи и оплатить все счета.

Ранее сообщалось, что семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что 20 лет использовала один и тот же набор чисел. Они использовали одни и те же числа с тех пор, как родились их дети.

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