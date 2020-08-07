Россиянам рассказали о правильном хранении чая

Агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов рассказал в интервью радио Sputnik о правилах, которые россиянам следует соблюдать при хранении листового чая.

Специалист напомнил, что у каждого продукта есть свой срок годности, однако в случае с чаем все зависит от его сорта. Сам по себе чай — весьма уязвимый продукт, поскольку он восприимчив к запахам, влажности и хранящимся рядом веществам. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить герметичность. Хранить его лучше в керамической и стеклянной посуде, в худшем случае металлической. Позволительно хранить чай и в картонной таре, но недолго, несколько недель. Срок хранения чая можно увеличить, сохранив его в вакуумной таре.

После истечения срока годности чая начинается процесс окисления, витамины разрушаются, аромат и эфирные масла исчезают. Таким образом, чай теряет качество. «После года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного», – пояснил Владимир Викулов.

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