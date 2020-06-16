Назван самый вкусный нектар мультифрукт

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование нектаров мультифрукт и назвал лучший продукт. Результаты проверки поступили в «Ленту.ру».

В общей сложности специалисты исследовали напитки семи брендов: «Добрый», «Фруктовый сад», A capella, «Мой», Clever, «Дары Кубани» и «Каждый день». Все проверенные нектары признаны безопасными, однако лидером рейтинга эксперты назвали продукт A capella, поскольку тот имеет хороший вкус и высокую массовую долю сухих веществ.

Также у экспертов не возникло замечаний ко вкусу нектаров марок «Добрый», «Дары Кубани» и «Фруктовый сад». Однако в последнем оказалось слишком мало мякоти, и поэтому он попал в список товаров с замечаниями. Также в него включили продукты брендов «Мой», Clever и «Каждый день».

Ранее специалисты проверяли зеленый чай в пакетиках. Выше всего эксперты оценили товары марок Greenfield и Ahmad, худшими стали Fine life и Akbar.

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