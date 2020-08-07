Популярной среди россиян стране предрекли скорое открытие границ

Таиланду, который признан одним из наиболее популярных курортов среди российских туристов, предрекли скорое открытие границ после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Россия крайне заинтересована в возобновлении регулярного сообщения с Таиландом и восстановлении турпотока в кратчайшие сроки.

«Обсуждение ведется по линии авиационных властей двух стран. В ходе выработки решения будут рассмотрены многие факторы, одним из которых является принцип взаимности», — отметил атташе по культуре, прессе и работе с соотечественниками посольства России в Таиланде Владимир Ким.

В свою очередь вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков предположил, что открытие Таиланда для россиян может произойти уже в ближайшем месяце. «Они сильно зависят от туризма и будут пытаться создать все условия для путешественников — не только из России, но и со всего мира», — пояснил он.

6 июля сообщалось, что в Таиланде для предотвращения повторной вспышки коронавируса появится специальное подразделение полиции, которое будет осуществлять слежку за перемещением туристов. Кроме того, новое подразделение может создать собственный сервис для наблюдения за движениями прибывающих в страну.

Согласно последним данным, в Таиланде с начала пандемии зафиксировано 3330 случаев заражения COVID-19. Из больниц при этом выписаны 3148 выздоровевших пациентов, 58 носителей инфекции скончались.

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