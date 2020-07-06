На любимом курорте россиян появится слежка за туристами

В Таиланде, признанном одним из любимых курортов россиян, появится специальное подразделение полиции, которое будет осуществлять слежку за перемещением туристов. О решении властей таким образом предотвратить новую вспышку коронавируса сообщило издание Bangkok Post.

Центральное следственное бюро Таиланда (CIB) будет наблюдать за путешественниками на водоемах и отслеживать их маршруты, а также устанавливать контрольно-пропускные пункты на дорогах и проверять температуру.

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Пока неизвестно, насколько пристальной будет слежка властей, однако уточняется, что они могут задействовать для своих целей данные онлайн-приложений. Кроме того, новое подразделение может создать собственный сервис для наблюдения за перемещением прибывающих в страну.

В июне министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил, что после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, страна будет ориентироваться на состоятельных туристов. Визит небогатых путешественников пока не входит в концепцию «государственного протокола».

Острова Таиланда были закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса до 30 июня. После этого королевство намеревалось открыть границы для путешественников из Австралии, Японии, а также некоторых провинций Китая. Туристов, по словам министра, обяжут предоставить справки об отсутствии коронавируса. Прилетевшие должны будут в течение 14 дней находиться на выбранном острове.

По данным на 6 июля, в Таиланде выявлено 3195 случаев заражения коронавирусом. Известно о 58 умерших.

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