Жириновский рассказал о совершенных ошибках и оценил свою жизнь на тройку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о совершенных в жизни ошибках в беседе с RT.

Политик заявил, что пожалел о поступлении в Институт стран Азии и Африки. Кроме того, он назвал ошибкой свой брак. «Не было яркой любви. И у многих нет. А что делать? Где эта любовь? Сложно», — поделился лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, у него нет ни хорошей работы, ни семейного уюта, ни хороших товарищей, ни свободы. Политик добавил, что ему не хватает теплоты и оценил свою жизнь на тройку. «Я не могу снова жениться — это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены», — сказал он.

В 1971 году Владимир Жириновский женился на вирусологе, кандидате биологических наук Галине Лебедевой. По словам политика, в 1978 году они официально развелись и с тех пор их связывает церковный брак. В 1993 году Жириновские к своей серебряной свадьбе венчались в православии.