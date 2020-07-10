Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 10 июля.

Песков назвал некорректными сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами.

Также пресс-секретарь российского лидера назвал очень серьезными обвинениями слова лидера либерал-демократов о том, что дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связано с коррупцией во властных структурах. Песков подчеркнул, что такие заявления «должны быть каким-то образом подкреплены».

Накануне Жириновский высказал возмущение в связи с процедурой задержания Сергея Фургала, на которого надели наручники. «Как при Сталине начинаете действовать», — отметил он.

Главу Хабаровского края задержали в ночь 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.

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