На Украине предложили атаковать Россию ядерным мусором

Украинский журналист Максим Кухар в эфире канала UkrLife предложил Киеву разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны России или других государств.

Он описал четыре способа, с помощью которых, по его мнению, Украина сможет защититься от противников и атаковать их, если начнется война.

По мнению журналиста, к тому времени «ослабнет» контроль за вооружениями, и Украина сможет ввести в строй около 500 старых советских ракет, которые укомплектует ядерным мусором. «У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов», — отметил он.

Второй способ подразумевает создание до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности, продолжил Кухар. По его мнению, в таком случае Россия не нападет на Украину, поскольку у президента Владимира Зеленского «будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века».

Третьим вариантом он назвал усиление армии, а четвертым — присоединение Украины к антироссийским блокам.

В июле 2019-го Кухар призвал Украину ввести войска в Россию. Он заявил, что подразделения украинской армии нужно срочно перебросить на границу с Россией для поддержки демократии. Кухар также выразил мнение, что украинские войска нужно обучить российским законам, чтобы они могли действовать на территории страны.