На Украине призвали ввести войска в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал Украину ввести войска в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кухар заявил, что подразделения украинской армии нужно срочно перебросить на границу с Россией для поддержки демократии. «Надо готовить все войска для поддержки новых демократических властей в РФ <...> Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск [в Россию]», — написал журналист.

Кухар считает, что украинские войска нужно обучить российским законам, чтобы они могли действовать на территории страны. По его словам, в России будет создано «демократическое правительство народного доверия», которое проведет досрочные выборы всех органов власти и люстрацию нынешних чиновников.

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