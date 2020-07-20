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Бывший глава СБУ рассказал о мощи России и возможности разбомбить Украину

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Игорь Смешко
Игорь Смешко
Фото: страница Игоря Смешко в Facebook

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины может закончиться так же, как в Югославии. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.

По его словам, военные возможности позволяют России разбомбить Украину «не пересекая границу». «В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели», — сказал он.

Смешко уверен, что Москва с трех направлений развернула все группировки и провела учения. В то же время экс-глава СБУ выразил мнение, что Россия «не пойдет с новой атакой на Украину», если «не будет повода».

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда Крым после государственного переворота на Украине вошел в состав России, а в Донбассе начался вооруженный конфликт. Украинские власти обвинили в сложившейся ситуации Россию. В Кремле неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе. Несмотря на это Украина, Евросоюз и США ввели антироссийские санкции.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли порядка двух тысяч мирных граждан, из них не менее 89 детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.

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