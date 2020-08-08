Джигурда назвал Крым украинским

Актер Никита Джигурда эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» назвал Крым частью украинской территории, пишет РИА Новости.

«Юридически Крым – украинский, фактически – российский, вот моя позиция», — заявил он. Джигурда добавил, что ему якобы не раз предлагали в обмен на признание полуострова российским дать «зеленый свет» в шоу-бизнесе и приглашать на политические программы.

Артист подчеркнул, что гордится своим украинским гражданством и заявил, что ему якобы предлагали российское гражданство за отказ от украинского.

Ранее российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, назвала Крым украинским. Певица приехала из Минска в аэропорт «Борисполь», где ей отказали во въезде на территорию страны. В ходе беседы артистке задали вопрос: «Как вы относитесь к оккупации Крыма?» Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для нее возможность посещения Украины намного важнее политики. Позднее она назвала полуостров украинским.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.