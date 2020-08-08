Подсчитано число вырезанных из обращения кадров с вытирающим пот Лукашенко

Журналисты Euroradio Live подсчитали число фрагментов, вырезанных из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко государственными телеканалами. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале СМИ.

Уточняется, что на всех удаленных из трансляции кадрах Лукашенко вытирает пот с лица. Всего журналисты насчитали 17 таких моментов.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что присутствующие в зале во время обращения Лукашенко гости аплодировали ему две с половиной минуты. Овации начались после слов главы государства о чистой, независимой и любимой Белоруссии, которую не отдают.