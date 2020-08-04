Лукашенко аплодировали две с половиной минуты

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ходе его обращения к народу и парламенту аплодировали две с половиной минуты. Видео с выступления опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее, будущее нашей независимой Белоруссии. Страну мы вам не отдадим! Независимость стоит дорого, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая. А любимую не отдают!» — сказал Лукашенко в конце выступления и ушел за сцену.

После этого зрители, находившиеся в зале, встали и начали аплодировать. Овации продлились более двух с половиной минут.

Ранее в ходе выступления Лукашенко признался, что примет любое решение белорусского народа на выборах. Он призвал людей «не предавать» Белоруссию, так как «предательство не прощается даже на небесах». «Если вы к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайтесь, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну!» — сказал глава государства.