Олейник отреагировал на поражение от американца на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник в Instagram отреагировал на поражение от американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Олейник заявил, что расстроен результатом поединка, так как действовал по плану. Он отметил, что ему не все удалось реализовать. «Бой прошел, как прошел. Обещаю, что в следующий раз буду готов и постараюсь дальше показывать настоящую силу воли. Буду делать все, что могу», — добавил 43-летний спортсмен.
Ранее 9 августа Олейник проиграл Льюису. Американец обрушил соперника мощным ударом и досрочно завершил бой в начале второго раунда.
Для Олейника поражение от Льюиса стало 14-м в карьере, на его счету также 59 побед, и еще один бой с его участием завершился вничью. В активе американца теперь 24 победы при семи поражениях, один его бой был признан несостоявшимся.