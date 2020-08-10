МСП Банк одобрил МСП кредиты для сохранения занятости на 5 миллиардов рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с апреля 2020 года одобрил около 2 тысяч беспроцентных кредитных линий на сумму свыше 5 миллиардов рублей субъектам МСП, пострадавшим от коронавирусной инфекции, на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы на ежемесячной основе. Финансовая поддержка позволила сохранить рабочие места более 53 тысяч сотрудников, говорится в сообщении банка.

Кредитный продукт реализуется в рамках оперативных мер правительства РФ по поддержке малых и средних предприятий.

Всего в банк поступило свыше 3,5 тысячи таких обращений от предпринимателей на общую сумму более 9,8 миллиарда рублей.

Наиболее активные регионы — Москва, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Пермский край, Краснодарский край, Новосибирская область, ХМАО, Иркутская область.

«Программа беспроцентных кредитов стала своевременным и востребованным инструментом поддержки во время пандемии. В программе участвуют 50 банков-партнеров, в том числе и регионального уровня, которые уже одобрили около 38 тыс. кредитов на общую сумму 97 миллиардов рублей. МСП Банк занимает четвертое место по активности среди уполномоченных банков после Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, а его доля в общем объеме кредитования в данной программе составляет около 5 процентов. Важно понимать, что программа льготных кредитов под 0 процентов помогает нам решать ключевую задачу по сохранению занятости. Так, к настоящему времени заемщикам, ведущим деятельность в пострадавших отраслях, удалось сохранить работу и минимальный уровень оплаты труда для 1,3 миллиона работников», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0 процентов годовых, далее — 3,5 процента годовых.

За кредитом могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в единый реестр субъектов МСП и соответствующие требованиям Федерального закона № 209-ФЗ и осуществляющие деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции.

С июня 2020 года действующие и новые клиенты МСП Банка имеют возможность единовременно получить полную сумму кредита.