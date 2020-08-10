Раскрыт способ избежать изъятия вещей при досмотре в аэропорту

Авиапассажирам рассказали о способах избежать изъятия вещей из ручной клади при предполетном досмотре в аэропорту. Соответствующие методы раскрыли на Reddit, на дискуссию обратили внимание в Daily Express.

Как правило, большинство случаев конфискации предметов обусловлены требованиями безопасности, в частности, по провозу жидкостей на борту. В связи с этим туристам рекомендуется соблюдать нормы и при необходимости обходить их.

Так, например, чтобы провезти не 100 разрешенных миллилитров одного и того же вещества, а больше, в том числе целую емкость, ее следует разлить по нескольким контейнерам, которые будут соответствовать лимиту. После этого, согласно инструкции, бутылки или банки следует поместить в прозрачную герметичную упаковку.

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Еще один участник треда посоветовал покупать необходимые товары уже после досмотра, в магазинах воздушной гавани. «Таким образом вы можете купить столько, сколько захотите, и вам не придется ждать, пока служба безопасности проверит вашу сумку», — пояснил он.

Кроме того, отмечается, что путешественники при необходимости могут приобретать нужные им туалетные принадлежности уже по прибытии в пункт назначения.

15 июля в сети перечислили простые способы обойти ограничения по весу и габаритам ручной клади во время предполетного досмотра в аэропорту. Так, в первую очередь авиапассажирам не следует брать с собой на борт воздушного судна какие-либо туалетные принадлежности — они не только способны значительно увеличить вес сумки, но и могут не соответствовать требованиям к провозу таких емкостей.

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