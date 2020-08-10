Шаурму и котлеты назвали распространителями инфекций

Роспотребнадзор назвал главные распространители инфекций среди продуктов питания. Ими оказались заправленные майонезом и сметаной салаты, шаурма и котлеты, сообщает РИА Новости.
Также определенную опасность представляют кондитерские изделия с кремом, паштет и студень. Через них людям могут передаваться возбудители сальмонеллеза, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также гепатита A и других болезней.
Причиной возникновения инфекций становятся нарушения технологий при приготовлении блюд, их неправильное хранение, а также нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания.
Чтобы избежать риска заболевания, Роспотребнадзор рекомендует готовить салаты, студень, холодец и котлеты дома в ограниченных количествах — чтобы хранить не больше суток. При покупке в магазине следует внимательно изучить дату изготовления и срок годности.