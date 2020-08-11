Альфа-Банк запустил переводы на карты 174 стран мира в мобильном приложении

Клиенты Альфа-Банка получили возможность переводить деньги на карты Visa и Mastercard в 174 стран мира из мобильного приложения. Новая функция призвана заменить традиционные системы трансграничных переводов — переводить деньги из приложения банка быстрее, удобнее и дешевле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

«Международные переводы — одна из востребованных клиентами услуг и для нас было очень важно сделать их максимально удобными и выгодными в использовании. С запуском этой функции мы сделали еще шаг в укреплении нашего лидерства среди банковских мобильных приложений», — отметил руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Антон Сафонов.

Комиссия за перевод на иностранные карты составляет 1 процент от суммы для карт Visa и 2 процента для Mastercard, минимального порога нет. За одну операцию можно перевести сумму до 100 тысяч рублей, и 500 тысяч рублей в течение суток.

Чтобы отправить деньги за границу, при обычном переводе с карты на карту нужно ввести номер карты иностранного банка. Система распознает страну и предложит заполнить дополнительные реквизиты — в зависимости от требований платежной системы это может быть имя и фамилия отправителя или получателя, а также адрес клиента. Согласно правилам международных платежных системы, деньги зачисляются получателю в течение нескольких секунд.