Уволенный за мем с Гитлером работник добился справедливости и крупной премии

Сотрудник нефтяной компании BP в Австралии Скотт Трейси (Scott Tracey) был уволен за то, что использовал мем с изображавшим Адольфа Гитлера актером, пародировавшим ситуацию на работе. Как сообщает «Би-би-си», в итоге через суд ему удалось добиться выплаты премии в размере 200 тысяч долларов и вернуть себе должность.

По данным телерадиокорпорации, мужчина два года провел в судах, чтобы добиться справедливости и доказать, что решение об увольнении было неправомерным. Работодатель посчитал, что видео, выложенное Трейси в закрытой группе в соцсети Facebook, было «крайне оскорбительным и некорректным».

В публикации сотрудник высмеял ситуацию внутри BP, использовав кадры из фильма немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля «Бункер» о последних днях Третьего рейха и Гитлере. В свою защиту в суде мужчина подчеркнул, что ролик был юмористическим и в нем не указывается кто-либо из компании поименно.

Федеральный судья страны постановил, что видео с мемом не связывает компанию BP с нацистами и потребовал вернуть Трейси на работу. Секретарь Австралийского профсоюза рабочих Брэд Ганди посчитал, что компания «показала плохую корпоративную культуру» и около двух лет «причиняла ненужный стресс честному рабочему».

В июне чешский журнал Reflex спровоцировал скандал из-за обложки, на которую редакторы поместили изображение чернокожего фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с критической подписью о движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»).