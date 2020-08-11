Модель Victoria's Secret сняли на пляже в купальнике в стиле ретро

Бразильскую модель и бывшего «ангела» Victoria's Secret Алессандру Амбросио сфотографировали во время отдыха на пляже в бикини в стиле ретро. Фотографии появились на Daily Mail.

На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость играет в волейбол у моря в Малибу, штат Калифорния. Она одета в раздельный купальник медного цвета Yantra, изготовленный маркой GAL Floripa. Его стоимость составляет 162 фунта стерлингов (около 15 тысяч рублей). По информации издания, дизайн модели навеян пляжной модой 1970-х годов.

На других снимках образ Амбросио дополнен белой майкой с логотипом американской рок-группы Beach Boys, красными шортами, кепкой и солнечными очками.

В июле Алессандра Амбросио попала в объектив папарацци в откровенном наряде во время отдыха в Лос-Анджелесе. Ее запечатлели на пляже в Марина дель-Рей в коралловом раздельном купальнике, соломенной шляпе и солнечных очках. Читатели Daily Mail оценили ее стройность и молодо выглядящее лицо в комментариях под опубликованными снимками.