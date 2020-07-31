Модель Victoria's Secret сняли в купальнике во время отдыха на пляже

Бразильскую модель и бывшего «ангела» Victoria's Secret Алессандру Амбросио сфотографировали в откровенном наряде во время отдыха в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость запечатлена на пляже в Марина дель-Рей в коралловом раздельном купальнике, соломенной шляпе и солнечных очках. Из аксессуаров на манекенщице — несколько браслетов и цепочек.

Фото опубликовано @dolcegold

Стоимость бикини бренда Gal Floripa составляет 128 долларов (9429 рублей). В ассортименте марки он представлен в трех цветах: коралловом, бежевом и черном.

Читатели издания оценили внешний вид Абросио в комментариях под опубликованными снимками. «Очень красивая женщина», «Сногсшибательна», «Мило!», «Сексуальная модель», «Она всегда отлично выглядит», — высказывались пользователи.

23 июля папарацци засняли Алессандру Амбросио в пляжном наряде в Малибу. На снимках она идет по пляжу в бикини золотистого оттенка и коротких бежевых шортах. Помимо этого, на модели — черно-белая кепка, солнцезащитные очки и множество аксессуаров.