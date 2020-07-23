Модель Victoria's Secret сфотографировали в бикини на пляже во время отдыха

Бразильскую модель и бывшего «ангела» Victoria's Secret Алессандру Амбросио сфотографировали в откровенном наряде во время отдыха в Малибу. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 39-летняя знаменитость на пляже в бикини золотистого оттенка и в коротких бежевых шортах. Помимо этого, на Амбросио черно-белая кепка, солнцезащитные очки и множество украшений: подвески, браслеты и кольца. Отмечается, что в Малибу девушка проводила время с друзьями.

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Пользователям сети понравилось, как выглядит Амбросио — ее фотография набрала больше семи тысяч лайков. «Она такая горячая!», «Сногсшибательна», «Она всегда отлично выглядит», «Бразильская женщина», «Очень хороша», — прокомментировали они.

Накануне Алессандра Амбросио уже радовала поклонников снимками, сделанными на пляже. В своем Instagram она опубликовала кадр в бикини синего цвета марки GAL Floripa. На фото знаменитость опирается на волейбольную сетку. Автором фото выступил американский фотограф Стюарт Шайнинг.