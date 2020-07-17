39-летняя модель Victoria's Secret снялась обнаженной и порадовала поклонников

Бывший «ангел» Victoria's Secret, бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без одежды, и восхитила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость позирует на пледе, который расстелили на траве. Модель сфотографировали полулежа без одежды, при этом Амбросио прикрывает обнаженную грудь рукой. Кроме того, ее тело частично загораживает лежащий рядом с ней цветок.
Автором фото стал модный американский фотограф Мат Абад (Mat Abad).
Публикация, которая набрала более 200 тысяч лайков, порадовала поклонников модели. «Ты просто персик!», «Как всегда сногсшибательна», «Сексуально!», «Ангел из рая», «Ты идеальна», — комментировали они.
Ранее в июле Алессандра Амбросио поделилась снимком топлес. На фото ее запечатлели в синем купальнике топлес, с собранными в хвост волосами рядом с велосипедом. При этом знаменитость прикрыла обнаженную грудь полосатым полотенцем. Под постом подписчики оценили ее внешний вид.