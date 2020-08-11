Подсчитаны затраты на подготовку российских школьников к учебному году

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется подготовка российского школьника к новому учебному году. Так, по данным аналитиков сервиса для размещения объявлений «Авито», сборы ребенка в школу в среднем обойдутся родителям в 3 180 рублей, сообщает РИА Новости.

«В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей», — говорится в исследовании. Дороже всего родителям обойдутся ранец и форма: они стоят 1 150 и 1 060 рублей соответственно.

При этом стоимость комплекта для удаленной учебы стоит гораздо дороже, утверждают аналитики. Его среднюю стоимость оценили в 20 тысяч рублей, так как помимо базового набора вещей в него входят ноутбук и компьютерное кресло.

Дороже всего, как свидетельствуют результаты исследования, сборы ребенка обойдутся родителям из Казани. Чтобы закупить школьникам наборы для онлайн- и офлайн-обучения, им придется потратить 32 тысячи рублей. В Москве эта сумма оценивается в 24 тысячи, в Нижнем Новгороде — в 26 тысяч рублей. Дешевле же всего сборы обойдутся родителям из Тольятти, Ульяновска и Саратова — по 16 тысяч, 17,6 и 17,6 тысячи рублей соответственно.