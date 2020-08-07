Россияне выступили за равные возможности в образовании

Россияне назвали создание равных возможностей и увеличение доступности образования в стране главным приоритетом национального проекта «Образование» — так ответили 59 процентов участников опроса Центра стратегических разработок и организации «Национальные приоритеты» о ценностных ориентирах россиян, передает ТАСС.

Еще 15 процентов заявили, что для них основной задачей нацпроекта является развитие образования в течение всей жизни, 14 процентов проголосовали за улучшение качества онлайн-образование, а 11 процентов — за поддержку талантливых детей и подростков.

Исследователи отмечают, что распределение приоритетов отчасти связано с материальным положением россиян. Те, у кого доход выше среднего, в качестве приоритетных задач чаще отмечают развитие онлайн-образования и образования в целом (18 и 21 процент соответственно), тогда как россияне с меньшим достатком выделяют обеспечение равных возможностей при получении образования (63 процента).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.