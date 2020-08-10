В российском регионе учителя сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников получат премии

В Башкирии учителя школьников, которые сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов, получат премии в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин, передает ТАСС в понедельник, 10 августа.

По его словам, всего таких педагогов в регионе более ста. На выплату им премий потребуется сумма до 5,5 миллиона рублей. Сумма выплаты будет фиксированная, вне зависимости от числа стобалльников.

Министр уточнил, что всего в 2020 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 127 учеников из 17,9 тысячи участников экзамена.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены провести в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в большинстве вузов прошли дистанционно.