Московский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов 

Выпускник лицея №1580 при МГТУ имени Баумана Дмитрий Савичев сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам на 400 баллов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Другой ученик этой школы набрал 397 баллов. Такой же результат показала выпускница школы №1568 имени Пабло Неруды. «В целом москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение. 563 человека получили за четыре экзамена свыше 370 баллов», — добавил Собянин.

Дмитрий Савичев, в свою очередь, стал шестым выпускником в истории, получившим на ЕГЭ 400 баллов. До него максимальный балл набрал школьник из Костромы Дмитрий Ломсадзе.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.