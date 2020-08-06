Фигурист сборной России набрал 195 баллов за два ЕГЭ

Фигурист сборной России Петр Гуменник набрал 195 баллов за два Единых государственных экзамена (ЕГЭ). Об этом он сообщил в Instagram.

18-летний спортсмен сдал тестирование по химии на 97 баллов, а по русскому — на 98 баллов.

В мае 2020 года Гуменник вошел в расширенный список фигуристов, которые будут представлять сборную России на международных соревнованиях. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров и серебряным призером на юниорском первенстве России. Кроме того, Петр занял второе место в финале юниорского Гран-при сезона-2018/19.

В июле российская фигуристка Александра Бойкова рассказала о сдаче ЕГЭ. Спортсменка заявила, что экзамен не показался ей слишком сложным, и теперь она готовится к поступлению в институт.