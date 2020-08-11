Трамп отреагировал на санкции Китая против США словами «уже ответили»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на санкции Китая против США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже ответили», — ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Newsmax пообещал ответить на санкции. По его словам, Вашингтон оценит их и ответит, а также даст понять Коммунистической партии Китая, что против США и их граждан нельзя предпринять действий без того, чтобы Трамп на них ответил.

Ранее стало известно, что Китай вводит новые санкции против США: они коснутся ряда американских политиков. Ограничительные меры затронут сенаторов-республиканцев Теда Круза и Марко Рубио, а также других политических деятелей. Такие меры стали ответом действия США. Так, 7 августа стало известно, что Вашингтон собирается наказать ограничениями 11 гонконгских и китайских представителей властей — тех, кого считают причастными к подавлению политических свобод в Гонконге.