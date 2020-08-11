Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Описаны предполагаемые обстоятельства вакцинации дочери Путина от коронавируса
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Более миллиарда смартфонов оказались под угрозой взлома
Полиция задержала сбежавшего мужа впавшей в кому российской певицы
Власти Нью-Йорка заподозрили в сокрытии смертей от коронавируса
Бомжи и наркоманы оккупировали здание в центре Москвы
Около 10 торговых центров «заминировали» в Москве 
Меган Маркл сходила в туалет в лесу и удивила принца Гарри
Тихановская призвала белорусов разойтись по домам
Еще три предприятия в Белоруссии забастовали
Новости партнеров

Раскрыт эффективный способ избежать заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Шелли Миллер (Shelly Miller), профессор инженерной механики Университета Колорадо в Боулдере (США), раскрыла изданию Conversation эффективный способ избежать заражения коронавирусом в помещении. Согласно словам исследовательницы, необходимо правильно проветривать комнату, избавляясь от застоявшегося воздуха.

По словам Миллер, если вирус попал в воздух внутри здания, можно попробовать удалить патогена из помещений или дать доступ свежему воздуху снаружи. Если внутри находится несколько человек, то обновлять воздух в норме следует не реже шести раз каждый час. Этот показатель называется скоростью воздухообмена. В коммерческие зданиях воздух обычно подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в жилых домах — через открытые окна, двери и щели.

В случае пандемии обновление воздуха должно происходить чаще. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что скорость воздухообмена, равная девяти разам в час, помогает уменьшить распространение SARS, MERS и H1N1 в больнице Гонконга. Однако многие здания в США и других странах, особенно школы, не соответствуют рекомендуемым нормам вентиляции. В этом случае Миллер советует держать окна и двери открытыми.

Чтобы узнать, является ли уровень воздухообмена в помещении оптимальным для предотвращения распространения коронавируса, можно определить концентрацию углекислого газа. На улице уровень двуокиси углерода составляет чуть более 400 частей на миллион (ррm), в хорошо проветриваемых помещениях — около 800 частей на миллион. По мнению Миллер, чтобы не заразиться коронавирусом, концентрация должна быть ниже 600 ppm. Для определения концентрации можно воспользоваться датчиками углекислого газа с точностью в пределах 50 ppm.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How to use ventilation and air filtration to prevent the spread of coronavirus indoors
Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом
Названа причина смертельных осложнений от коронавируса
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02 8 августа

Общий сбор

Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
13:28Сегодня

Более миллиарда смартфонов оказались под угрозой взлома

11:44Сегодня

Раскрыт неизвестный прототип iPhone

10:44Сегодня

В Арктике зафиксировали быстрое наступление климатической катастрофы

Наука и техника00:08 3 августа

«Средняя Азия была чужой землей»

Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
09:44Сегодня

Раскрыта загадка ярких аномалий на карликовой планете

08:47Сегодня

Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом

06:30Сегодня

Названа причина смертельных осложнений от коронавируса

Наука и техника00:02 2 августа

Это другое

Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
05:41Сегодня

Раскрыты полезные свойства крика

05:26Сегодня

Найдены мешающие проникнуть коронавирусу в организм факторы

04:50Сегодня

Названы поднимающие настроение продукты

Россия
Полицейский 11 лет жил в квартире пропавшего россиянина
В Москве похитили лед
«Явно чеченский след»
20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли
В России ответили на призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Попал под глиссаду
ЖК «Аэропорт» построили на полосе маневрирования военных самолетов
В ЕРИС загружены 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований
Анна ПавликоваЧлены «Нового величия» получили до 7 лет тюрьмы
Их признали виновными в попытке свержения власти. Защита считает дело провокацией спецслужб
Все материалы
Мир
Болтон рассказал о шокирующем доверии Трампа к Путину
Раскрыты детали стрельбы у Белого дома в США
Сенатор США призвал Лукашенко уйти в отставку
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Трамп отреагировал на санкции Китая против США словами «уже ответили»
Профессор из халифата
Самый опасный террорист мира: что известно о Разрушителе — новом главе «Исламского государства»?
Все материалы
Бывший СССР
КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую
Выбор сделан
В Белоруссии выборы перешли в уличные протесты против Лукашенко. ОМОН подавляет их газом и гранатами
Появилось видео с ОМОН и считавшимся погибшим демонстрантом в Минске
Выборы в Белоруссии закончились протестами и столкновениями с ОМОНом
Белорусы не верят в победу Лукашенко. По всей стране люди вышли на улицы
В Минск снова начали сгонять военную технику
«Почему Россия нас не защитит?»
Танки против людей, бомбежки и разрушенные города — 12 лет назад Грузия напала на Южную Осетию
В резиденции Лукашенко заметили приземлившийся вертолет
Все материалы
Экономика
Банковские счета россиян попали под жесткий контроль
Россияне признали необходимость дополнительного обучения в своих профессиях
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Надежды Польши на собственный газ рухнули
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Альфа-Банк запустил переводы на карты 174 стран мира в мобильном приложении
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» забрал свой брак обратно
«Средняя Азия была чужой землей»
Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
США испытали «предупреждающее Россию» оружие
Это другое
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
SpaceX испытала лунный корабль
Все материалы
Спорт
ЦСКА одержал победу в первом матче нового сезона РПЛ
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Фанат назвал «быдлом» гендиректора «Локомотива» и получил ответ
Петр Ян«Приходилось драться, чтобы копейки заработать»
Российский чемпион UFC Петр Ян — о суровой юности, легендарных соперниках и неожиданной популярности
Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером
Все материалы
Культура
Концертный менеджер Легкоступовой рассказал об отношениях певицы с алкоголем
«Всех интересовало только одно — кто с кем спит»
 
Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому после запоя с мужем
«Если этот труп раскрутят, я поставлю тебе памятник»
Российский шоубиз в 1994:в Чечне началась война, а секс-символ молодежи нашелся среди товароведов
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Шнуров посвятил матерное стихотворение Лукашенко и протестам в Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
Съемки шоу о выживании прервали из-за угрозы жизни участников
«У них просто не было выбора»
Опасные хакеры взломали американскую корпорацию и обогатились. Почему никто не смог их остановить?
Замену уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли на Первом канале
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Доктор Мясников назвал пандемию коронавируса мутной историей
«У людей вообще нет шансов»
 
Отец увидел дочь впервые в жизни и не вытерпел ее
Все материалы
Ценности
Появившаяся в мини-платье депутат вызвала гнев корейцев
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Врач назвал имена звезд с внешностью мечты россиянок
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
В Италии решили защититься от коронавируса методом времен эпидемии чумы
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Новый макияж Кейт Миддлтон с маской на лице привлек внимание фанатов
Все материалы
Путешествия
Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео
Названа дата открытия Черногории для россиян
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
Ребенок с органами наружу дожил до двух лет вопреки прогнозам врачей
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Полицейский показал коллегам откровенные фото жертвы и лишился работы
«Мы все сбиты с толку»
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Жена узнала о смерти мужа, легла рядом с ним и умерла
Племянница самостоятельно выследила в соцсетях подозреваемого в убийстве тети
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Все материалы
Подсчитано, насколько подорожали автомобили в России за пять лет
Некрасивые и очень быстрые: «американцы» с выдающейся аэродинамикой
Dodge и Plymouth шестидесятых, которые смогли победить ветер — и выиграть NASCAR
Новый Rolls-Royce Ghost получит необычную подвеску
Range Rover: полвека легендарному роскошному внедорожнику
Как хорошая идея и цепь случайностей сделали Range Rover культовым автомобилем
Tesla разработает дизайн космических кораблей
Видео: как оживить правительственный лимузин СССР
Можно ли превратить советский Майбах ГАЗ-14 «Чайка» в сверкающую ласточку за один день?
Появились подробности о кросс-купе Geely FY11 для России
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
На квартиру жены Алибасова наложили арест
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
Дом с «женской пещерой» решили разыграть в лотерею
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
В Москве появится деревянный мегахрам
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
На трассе в обход Усолья-Сибирского развернулось строительство мостов
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Российские ученые массово заинтересовались мегагрантами
«Секс в последнее время меняется»
Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
Российский регион захотел увеличить несырьевой экспорт в 1,7 раза
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ завершат раньше срока
Все материалы