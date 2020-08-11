Трамп заявил о вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители демократической партии страны вмешиваются в выборы. Таким образом он ответил на вопрос про российское вмешательство. Его слова передает РИА Новости.

«Я вам скажу, кто вмешивается в выборы. Демократы вмешиваются в выборы, требуя бюллетеней по почте. (...) Попытки организовать голосование по почте — это катастрофа», — сказал он. Американский лидер добавил, что, говоря о «российском следе», журналисты забывают о других подозреваемых — КНР и Иране.

По его словам, результаты голосования, проведенного по почте, легко фальсифицировать. Глава государства подчеркнул, что американская система не приспособлена к такому виду голосования.

Ранее Трамп заявил, что единственный способ для демократов победить на выборах, — это массово сфальсифицировать результаты. Он отметил, что именно поэтому его противники выступают за отмену требования о предъявлении удостоверения личности на президентских выборах.