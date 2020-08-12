Съемки шоу о выживании прервали из-за угрозы жизни участников

Телеведущий Беар Гриллс (Bear Grylls) рассказал, что во время съемок его шоу «Самая трудная гонка в мире» (World’s Toughest Race) произошел инцидент, из-за чего работу над проектом пришлось прервать на восемь часов. Некоторые участники получили «угрожающие жизни» травмы, приводит слова Гриллса Metro.

В «гонке на выживание» участвовали 66 команд из 30 стран, они должны были преодолеть дистанцию в 671 километр по острову Фиджи. По словам Гриллса, во время съемок с участниками соревнования постоянно могла произойти «катастрофа». Ведущий отметил, что они неоднократно застревали в недоступных ущельях, переживали сильнейшие штормы и повышение уровня воды.

«В какой-то момент мы даже были вынуждены прервать съемки на восемь часов, что мы делаем очень редко. Нам нужно было вытащить по воздуху людей, которые получили серьезные травмы, угрожавшие их жизни», — рассказал он.

В августе прошлого года самому Гриллсу потребовалась экстренная помощь врачей после того, как его укусила пчела на съемках нового шоу. У эксперта по выживанию сильная аллергия на пчелиный яд. У медиков были опасения, что телезвезда может впасть в анафилактический шок, который способен привести к смерти. В связи с этим врачи приняли решение ввести ведущему эпинефрин (адреналин). Препарат помог Гриллсу, он пришел в себя и смог продолжить съемки.